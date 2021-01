Il n'y aura pas de carnaval à Binche et dans toute la région du Centre en 2021, en raison de la crise sanitaire. Les autorités binchoises ont toutefois tenu à respecter leur tradition du concours d'affiche du "carnaval" dont le lauréat a été honoré vendredi par les instances locales.

L'auteur de l'affiche 2021 est le Binchois Frédéric Ansion, passionné d'histoire et amoureux du folklore local, auteur de nombreux ouvrages sur l'histoire de la ville et sur le carnaval. Le montant du prix du concours s'élevait à 1.500 euros que le lauréat a décidé de reverser aux trois groupes "jeunesses" du carnaval du lundi gras.

Les bénéfices de la vente de l'affiche, qui représente un coup de cœur pour le folklore, seront quant à eux versés aux quatre sociétés de jeunes, "Petits Gilles", "Paysans", "Arlequins" et "Pierrots".

"Mon affiche est une déclaration d’amour à notre Carnaval", a avoué Frédéric Ansion. "Ce sera un Carnaval du Cœur pour tous les Binchois. Et je suis très heureux de pouvoir verser cette somme aux trois Jeunesses qui, cette année, seront privées de leur bal."

"Binche est une ville de tradition", a quant à lui déclaré Laurent Devin lors de la conférence de presse. "Le Carnaval, c’est aussi le respect des traditions. Il y a donc bien une affiche cette année. Certes, nous ne vivrons pas le carnaval comme nous le souhaitons mais nous le vivrons autrement. Ce cœur sur cette affiche, c’est le cœur des Binchous et des amoureux du carnaval qui est en peine mais qui bat toujours aussi fort même si plus discrètement. Si le Plus Oultre est en noir, le Carnaval de Binche est en blanc, signe d’espoir, celui qui nous portera tout au long de cette année vers le carnaval 2022. Je tiens à féliciter Frederic Ansion, l’auteur de l’affiche. Je le félicite d’avoir gagné et je le remercie pour le beau geste qu’il pose en versant son prix aux trois Jeunesses."

Les affiches seront disponibles à l'Office du Tourisme de Binche dès le 9 janvier au prix de 5 euros ou de 10 euros signée par l'auteur.