Les faits sont dramatiques et incompréhensibles. Dans la nuit de samedi à dimanche, sur la place Van Zeeland à Soignies, une violente bagarre aurait éclaté entre deux jeunes. L’issue a été fatale pour l’un d’entre eux, malgré l'intervention des secours et des tentatives de réanimation. Ce dimanche, plusieurs messages évoquent les faits sur les réseaux sociaux. Certains Sonégiens se disent particulièrement choqués et assurent d’ores et déjà leur soutien aux proches de la victime, qui serait originaire d'Écaussinnes.

"Comment peut-on en arriver là ? Comment et pourquoi ? Je suis vraiment de tout cœur avec la famille qui doit vivre un horrible drame", commente une riveraine. Les faits nous sont confirmés par la zone de police de la Haute Senne, qui est intervenue sur les lieux du drame, mais cette dernière se refuse à faire plus de commentaire. Le dossier est désormais entre les mains du Parquet, qui devra faire la lumière sur le déroulement de cette rixe mortelle.