Six mois après le lancement du concours via l'étape préliminaire des sélections provinciales, le concours Miss Belgique vient enfin de révéler ses finalistes. Cette année, elles seront exceptionnellement 33 filles à tenter de succéder à Céline Van Ouytsel, Miss Belgique 2020. Parmi elles, une Binchoise : Christina Boenneken (18 ans), étudiante en théâtre. Il est d'ores est déjà possible de voter pour elle via le site de Miss Belgique.

Originaire de la Cité du gille, Christina vit aujourd'hui avec sa famille à Espagne, du côté de Marbella. Mais elle passe régulièrement en Belgique et à Binche pour rendre visite au reste de sa famille. Elle est d'ailleurs actuellement à Bruxelles où suit le cours Florent pour apprendre le métier d’actrice et de comédienne. Elle a profité de son retour en Belgique pour participer à Miss Hainaut et y décrocher l'écharpe de Première Dauphine ainsi que le Prix du public.

Elle aura à cœur de représenter la région du Centre qui a perdu en cours de route son autre prétendante, la Carniéroise Marine Hénaut qui n'est pas parvenue à franchir l'étape des pré-sélections pour la finale. Cette dernière avait obtenu une place parmi les 80 finalistes grâce à un "coup de cœur" lors du concours Miss Hainaut. Elle termine malgré tout dans le top 40.

Pour Christina, place désormais aux préparatifs pour la finale dont la date n'a pas encore été fixée. Les organisateurs et le diffuseur RTL trancheront entre plusieurs possibilités en mars, avril et mai en fonction de l'évolution de la situation sanitaire. Il est vrai que le concours Miss Belgique a été chamboulé cette année à cause du Covid. Tout le calendrier a été reculé, la finale aurait d'ailleurs initialement dû se tenir ce week-end. Les sélections, les votes et les voyages ont eu aussi dû être adaptés. Le traditionnel séjour en Egypte des finalistes ne devrait d'ailleurs pas avoir lieu cette année.