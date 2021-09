C'est une initiative qui va faire plaisir aux navetteurs et aux lecteurs: une boîte à livres sera prochainement installée dans la gare de Braine-le-Comte. C'est le fruit d'une négociation entre la bibliothèque communale et la SNCB, qui a débouché sur la signature d'une convention entre la Ville de Braine-le-Comte et la compagnie ferroviaire nationale., a déclaré l'échevin à la culture Olivier Fiévez.

La boîte à livres sera alimentée par les citoyens, qui sont invités à y remettre un livre quand ils en prennent un. Pour maintenir un certain achalandage, la bibliothèque assurera une veille et utilisera son fonds d'ouvrage qui n'est pas en rayonnage pour garantir du choix. Une façon de redonner un usage à des livres qui ne sont plus destinés à être loués et de ne pas les envoyer au pilon. Le principe surtout, c'est que ces livres voyagent et qu'ils soient lus.

Ce sera la deuxième boîte à livres destinées aux voyageurs du train à Braine-le-Comte, une première ayant déjà été installée à l'ancienne gare d'Hennuyère.