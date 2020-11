Donner une seconde vie aux livres ou recycler ceux qui ont fait leur temps. Voilà le projet lancé par Mélody et Thibaut au printemps dernier. Plutôt que de se tourner les pouces durant le confinement, le couple s'est mis à retourner sa bibliothèque personnelle pour y faire un grand tri. Mais au lieu de réduire le nombre d'ouvrages en leur possession, ils les ont paradoxalement démultiplié en lançant un vaste projet à la fois social, économique et écologique baptisé Livr'Ensemble.

Ce nettoyage littéraire de printemps s'est en effet rapidement transformé en concept de librairie en ligne. En lançant un appel aux dons de livres "inutiles", Mélody et Thibaut se sont retrouvés avec des milliers de bouquins sur les mains. Six mois plus tard, ils ont même réceptionné plus de 20 000 références.

(...)