Chaque année, les campagnes de dératisation s’enchaînent dans les différentes communes. À l’instar du Roeulx, ou encore de Manage, c’est cette fois la Ville de Soignies qui procédera à une campagne de dératisation. La société, Animal Insectira, effectuera le traitement de tous les biens communaux, comme les rues, les places ou encore les cours d’eau.

Les Sonégiens peuvent également faire appel aux services de la société. Même s’ils sont plus nombreux en hiver, les rats s’approchent des habitations pour trouver de la nourriture dans les poubelles qui sont davantage olfactives avec l’augmentation des températures.

Du 12 au 16 juillet inclus, la société Animal Insectira sera donc présente sur l’entité dans l’espace public, et sur simple demande pour les maisons privées. Une bonne nouvelle pour les habitants du centre de la ville, dont certains étaient particulièrement touchés dès le début du printemps. "J’ai des poules dans mon jardin, et les rats passent constamment manger leur nourriture entre les grillages", explique un riverain. "J’ai essayé la mort-aux-rats, mais elle n’a pas été efficace. Et je n’apprécie pas particulièrement le système des pièges. Je trouve ça trop cruel. J’attendais justement la campagne de dératisation, parce que ces petites bêtes font pas mal de dégâts."

Le rat peut, en effet, faire des dégâts dans les habitations. Que ce soit au niveau des fils électriques, pour la nourriture ou même pour les poules dans les jardins, ces animaux peuvent être invasifs. C’est pourquoi la société de dératisation donnera des conseils aux habitants qui le désirent.

Les plus basiques restent ceux de boucher les trous par lesquels les rats passent, ou encore d'enfermer un maximum les poubelles pour que l'accès aux restes de nourriture ne soit pas possible. Les piles d'objets sont également à proscrire afin que les rats ne s'y cachent pas.

Si vous êtes intéressés, vous pouvez vous adresser au service des travaux au 067/ 34 74 87 ou au 067/ 34 74 81. La Ville fournit également gratuitement les produits nécessaires, et peut même, suivant la demande, dépêcher un technicien sur place.