Plus de 120 producteurs sont déjà référencés.

La Province de Hainaut, via Hainaut Développement, a mis en place il y a quelques années le portail web www.hainaut-terredegouts.be. L'outil référence propose aujourd'hui plus de 1.000 producteurs locaux du secteur agroalimentaire situés en Hainaut. Plus de 3.800 produits y sont proposés.

Une carte dynamique vient d'être créée sur le portail, dans le contexte de la crise du coronavirus: cette carte permet de faciliter la localisation des producteurs hainuyers qui proposent un point de vente dans leur exploitation ou dans un point de dépôt, ou encore la livraison à domicile. 128 producteurs locaux sont, pour l'heure, répertoriés sur la nouvelle carte et répartis par arrondissement de Tournai-Mouscron, Ath, Soignies, Mons, La Louvière, Charleroi et Thuin.

> La carte dynamique est accessible à l'adresse www.hainaut-terredegouts.be/carte-covid19.