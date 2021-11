U.P.

L'initiative citoyenne qui a permis de lever environ 800 000 € pour le rachat du Grand Bois à Hennuyères par une coopérative fait des émules à Braine-le-Comte. Le collectif Jardin Albecq, qui se bat pour préserver de l'urbanisation la Fosse Albecq, a annoncé qu'il entendait se former en coopérative avec l'objectif de collecter 210 000 € auprès de citoyens qui prendraient des parts dans l'entreprise.

210 000 €, c'est la mise de départ nécessaire pour faire une offre sur la Fosse Albecq, terrain qui appartient au CPAS, mais qui a voté il y a une quinzaine de jours sa mise en vente publique. Une procédure que les instances du CPAS ont qualifiée de transparente, mais qui a été dénoncée par le collectif du Jardin Albecq, estimant ne pas pouvoir se mesurer à un promoteur immobilier qui jetterait son dévolu sur ce terrain et qui pourrait enchérir bien au-delà de ce que pourrait se permettre le collectif citoyen.

Mais ce dernier n'entend pas baisser les bras et annonce vouloir aller "jusqu'au bout". En mettant sur pied la coopérative puis en déposant une offre en bonne et due forme auprès du notaire chargé de la vente. Un site web est en construction et, "d'ici quelques jours", les citoyens pourront s'engager à prendre des parts dans la cooopérative.

A travers cette action, le collectif Jardin Albecq veut aussi prouver que le CPAS et la majorité politique brainoise (MR-PS) "sous-estime l’attachement que nous avons pour notre quartier." Affaire à suivre…