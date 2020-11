Dans quelques mois, des pelleteuses et d'autres engins imposants vont s'installer durant plusieurs jours autour d'un carré de pelouse situé devant l'école communale d'Hennuyères (probablement durant une période de vacances scolaires). Un énorme trou allant jusqu'à 6 mètres de profondeur sera creusé à cet endroit afin de retirer un maximum de terre. Pourquoi ? Parce que ces terres sont en réalité polluées aux hydrocarbures.

Petit flashback. Nous sommes en novembre 2013 et comme à chaque automne, un fournisseur de mazout de chauffage débarque pour remplir les cuves installées dans la pelouse devant l'établissement de la rue du Planois. Malheureusement, l'opération ne s'est pas déroulée comme prévu ce jour-là. Suite à une erreur humaine, les cuves ont débordé et du mazout s'est déversé dans la pelouse tout autour de ces cuves.

Conséquences : les terres ont été imbibées de mazout sur plusieurs mètres de profondeur. "Je tiens à souligner que cette pollution n'a aucun effet sur la santé des enfants ni aucune conséquence sur l'école et son fonctionnement", insiste Léandre Huart, échevin en charge de l'environnement. "Ces cuves sont situées à l'extérieur de l'école et à un endroit où personne ne circule. De plus, il s'agit uniquement d'un impact environnemental sur des terres situées dans le sol. Il n'y aucune conséquence à la surface."

La commune doit malgré tout agir pour annihiler cette malheureuse pollution. "Peu après l'accident, des services spécialisés sont venus analyser la terre et ont constaté une pollution aux hydrocarbures. S'en sont suivies de nombreuses autres démarches nécessaires au préalable avant de mener une opération de dépollution. C'est d'ailleurs pour cela qu'une demande de permis vient d'être déposée par le Collège communal. Il va falloir excaver le sol jusqu'à 6 mètres de profondeur à certains endroits."

La Ville de Braine-le-Comte n'a eu d'autre choix que de sortir le chéquier pour procéder à l'assainissement de cette zone. Coût de l'opération : près de 300 000 euros à charge de la commune. "Ce qui coûte surtout très cher, ce n'est pas l'opération d'excavation en elle-même mais c'est surtout le traitement des terres par la suite. Elles seront en effet emmenées sur un site de dépollution. Or, il y aura environ 2 100 mètres cubes de terre à enlever et traiter."