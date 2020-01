L'an dernier, l'événement consacré aux jeux de société avait attiré près de 300 personnes.

Avec ses quelque 300 visiteurs, la première édition du festival de jeux Festi Lou’Dique avait connu un joli succès. C’était en tout cas suffisant pour convaincre les organisateurs de remettre le couvert et de proposer une seconde édition. Cette dernière se tiendra ce 1er et ce 2 février dans les bâtiments de l’Athénée Provincial de La Louvière, entre 9 heures et 21 heures samedi et entre 9 heures et 18 heures dimanche.

Au programme, des tables de jeux, des découvertes, une escape room, des animations ou encore des jeux géants. Bref, de quoi séduire tous les publics, d’autant plus que l’entrée est gratuite. Seule une petite participation sera demandée pour certaines activités, notamment l’escape room et les tournois. "Tout le monde avait pris beaucoup de plaisir l’an dernier, tant les visiteurs que nous, organisateurs", explique Arnaud Vander Eecken.

Au-delà de l’aspect ludique, le club de jeux des Dés Pipés souhaitait apporter une dimension humaine à l’événement. C’est ainsi que tous les bénéfices réalisés au cours de ce week-end seront reversés à l’ONG louviéroise OCIRIZ. "Pour le reste, la formule reste inchangée : nous tentons de proposer de nouveaux jeux aux visiteurs tout en gardant les incontournables. Nous pouvons compter sur l’expérience de l’an dernier et évaluer ce qui fonctionne ou non."

Impossible cependant d’estimer le nombre de participants. "Nous nous installons dans les locaux plus grands et donc plus confortables mais l’entrée reste gratuite. Nous n’avons donc aucune idée de l’intérêt du public pour l’événement. Nous espérons au moins faire aussi bien que l’an dernier, si pas mieux." Les ingrédients sont tout cas réunis pour. Entre les jeux familiaux, de stratégie, coopératifs et d’ambiance, les tournois et leurs goodies à remporter, un escape room très aventureux, une bourse aux livres et des ateliers peinture, difficile de ne pas trouver son bonheur.