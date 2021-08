Après avoir inauguré sa première rue scolaire en juin dernier à l’école libre de Seneffe, c’est au tour de l’école communale voisine, située à la rue de Buisseret. En effet, l’aménagement d’une seconde rue scolaire sera réalisé dans les prochaines semaines à Seneffe. La société ACE débutera les travaux de placement des différents aménagements dès le lundi 23 août pour une durée de dix jours maximum, en fonction des conditions climatiques.

Des petites perturbations de circulation sont donc à prévoir le temps de ces travaux. L’accès à la rue de Buisseret sera interdit au départ du rond-point de la rue de Tyberchamps. Au départ du carrefour de la nationale géré par les feux de signalisation, la rue sera signalée sans issue.

"Comme précisé dans notre courrier du 3 mars dernier, nous vous rappelons qu’une rue scolaire est une rue située à l'entrée d'une école et qui, à l'heure d'entrée et de sortie des classes, est fermée temporairement à la circulation des véhicules motorisés", expliquent les autorités. "À ces heures, vous ne pouvez emprunter la rue qu'à pied ou à vélo. Aucune voiture ou mobylette n'est autorisée à l'emprunter. Il vous sera toutefois toujours possible de sortir de la rue à condition de rouler au pas."

L’objectif est de promouvoir la sécurité aux abords des écoles. Une volonté de la commune de Seneffe, qui a déjà commencé le 7 juin, en instaurant la première rue scolaire sur le tronçon entre la rue Général Leman et l’îlot central de la rue du Miroir. L’opération avait remporté un franc succès lors de la semaine européenne de la mobilité en septembre 2019.

La rue sera donc sécurisée par des bornes escamotables automatiques et préprogrammées, conformes aux exigences des services de secours. Concertée avec les écoles en question, la commune de Seneffe contribue par la même occasion à la qualité de l'air et à des contacts plus conviviaux aux portes de l'école.

La mise en place de la première rue scolaire avait toutefois suscité des critiques de la part de certains riverains. C’est pourquoi les autorités précisent que le service mobilité reste à leur disposition, au 064/52.17.45, pour tout renseignement complémentaire. "Il vous est également possible de prendre rendez-vous avec le collège ou l’échevin pour aborder cette question."