Elle a décidé de pousser un petit coup de gueule sur Facebook.

La pandémie de Covid-19 s'étend de jour en jour en Belgique. Ce jeudi matin, le SPF Santé Publique a annoncé que le nombre de cas révélés positifs s'élevait désormais à 399. Parmi eux, Delphine Deneufbourg, échevine à Estinnes. L'élue du groupe CDH a souhaité s'exprimer sur Facebook pour faire passer un message. "Pour éviter à ma famille ou à mes amis d’être sans cesse questionnés, pour éviter la suspicion sur mes enfants... je l’écris ici : oui, j’ai été diagnostiquée positive au coronavirus il y a un peu plus d’une semaine."

L'échevine en charge notamment des finances, du logement, de la mobilité et de la santé explique que "toutes les mesures de confinement ont été respectées et le seront encore pour quelques jours." Mais que "non, je n’ai pas une maladie honteuse qui devrait être le sujet de toutes les conversations. Mes enfants vont bien et n’ont eu aucun symptôme. Je suis toujours en vie et je vais bien même si moralement c’est pas forcément évident."

Avant de conclure : "Alors maintenant, respectons-nous les uns les autres et mettons en place tout ce qu’il faut de manière cohérente et réfléchie pour arrêter le développement et protéger les plus faibles."