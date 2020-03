Michel Logistics multiplie les trajets vers les hôpitaux.

En cette période particulière, les camions de Michel Logistics réalisent une mission de la plus haute importance : acheminer des équipements pour le personnel médical. La société louviéroise transporte des lunettes, des combinaisons mais surtout des masques, dont les fameux FFP2 et FFP3. "Nous en ramenons de l'aéroport de Liège mais aussi de la région de Francfort (Allemagne), des Pays-Bas ou encore de la région parisienne et de ses aéroports", explique Didier Michel, patron du groupe TFM (Michel Logistics).

Via son client PharmaSimple (distributeur de produits parapharmaceutiques) qui se charge de gérer les commandes, les camions de la société basée à Garocentre livrent des maisons de repos mais surtout des hôpitaux. "Il y a des hôpitaux de la région mais aussi de plus loin comme à Liège. Depuis trois semaines, je pense que nous avons livré entre 4 et 5 millions de masques. C'est une fierté de pouvoir effectuer ce genre de transport avec PharmaSimple dont il faut vraiment saluer le travail."

Egalement vice-président de la Fédération royale belge des transporteurs et des prestataires de services logistiques (FEBETRA), Didier Michel en profite pour mettre en exergue le boulot de ses chauffeurs mais aussi de tous les autres qui se démènent au quotidien pour continuer à faire tourner le pays. "Le transport est vraiment primordial. Les gens critiquent souvent les camions sur les routes mais il faut aussi valoriser leur travail qui ne se résume pas uniquement à conduire un camion."

Il est vrai que la procédure est bien plus compliquée qu'il n'y paraît. "Il y a un contrôle très strict des douaniers qui prend énormément de temps. Il y a aussi des retards d'avions. Ce qui oblige parfois nos chauffeurs à patienter de nombreuses heures sur place alors qu'il y a un timing à respect et de grosses attentes derrière. Pas plus tard que samedi, un chauffeur a dû patienter six heures à l'aéroport dans sa cabine avant de pouvoir acheminer un hôpital."

Et malgré tout, Michel Logistics, comme les autres transporteurs du pays, souffre économiquement de la crise sanitaire. Environ 50% de sa flotte de camion est à l'arrêt suite à la réduction ou l'arrêt des commandes dans les autres secteurs. Ce qui entraîne inévitablement du chômage économique pour de nombreux employés.