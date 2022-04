U.P.

Plus que 81 fois dormir avant le grand événement de l'année 2022 à Binche, en l'absence de carnaval: le départ du la sixième étape du Tour de France le 7 juillet 2022. Pour patienter d'ici là, l'office de tourisme de Binche propose une exposition consacrée à la relation qu'entretient la ville de Binche avec le Tour et le cyclisme: Binche et le Tour de Fance.

L'exposition propose de revivre, "à travers des documents exceptionnels, tous les passages de la Grande Boucle au sein des remparts." Cette exposition est proposée par Frédéric Ansion, auteur de nombreux ouvrages historiques consacrés à l'histoire de Binche et de son carnaval. En 2019, année du premier départ d'une étape du Tour à Binche, il publiait "Binche et la Petite Reine", qui revenait sur la passion pour le cyclisme dans la cité des Gilles, née de l’inauguration d’un vélodrome dans leur cité en 1896. L’affection des Binchous pour la petite reine n’a cessé de grandir au fil des décennies et du passage répété du peloton dans leurs rues.

Des premiers exploits du local Omer Taverne au départ de la 3e étape du Tour de France 2019 en passant par la création de l’équipe Wanty-Groupe Gobert, Frédéric Ansion revenait sur tous ces événements qui ont nourri la passion cycliste des Binchois. La rétrospective de Frédéric Ansion sera agrémentée d'un film souvenir réalisé par le Royal Caméra Club Binchois à l'occasion du départ de la troisième étape du Tour 2019 Binche-Epernay.

L'exposition sera à découvrir du 19 avril au 1er mai à la Maison des Associations, du lundi au dimanche.