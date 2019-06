Shpend doit se cacher par crainte que la police ne le retrouve.

Il y a quelques jours, Agnesa Sllaminiku, 18 ans, apprenait qu'elle pouvait accéder à la rhéto dans son école à Binche tandis que son frère Shpend, 19 ans, venait d'obtenir son diplôme d'enseignement secondaire en section coiffure à Carnières. Leurs parents vivaient aussi une vie paisible du côté de Thuin. Mais tout a basculé ce jeudi 27 juin.

En matinée, la police a débarqué chez eux pour les emmener en centre fermé pour personnes en séjour illégal. "Quand la police est arrivée chez moi, je n'étais pas là. Ils ont pris ma sœur et mon papa. Ma maman a heureusement pu se sauver. Elle est partie en courant de la maison alors qu'elle était encore en pyjama", témoigne Shpend qui a accepté de raconter son histoire pour tenter de sauver sa famille.

"Nous ne sommes pas des singes !"

Agnesa, la sœur de Shpend, a atterri au centre fermé de Bruges où une quarantine de places sont réservées aux femmes, tandis que son papa a été transféré à Merksplas (Anvers). "Ils ont voulu séparer notre famille. Maintenant, moi et ma maman devons nous cacher parce que la police va essayer de nous attraper. Mais nous ne sommes pas des singes ! Nous voulons juste vivre notre vie ici tranquillement. Nous ne demandons rien à l'Etat, nous nous débrouillons tout seul financièrement."

Arrivés du Kosovo en 2014, Shpend et sa famille se sont parfaitement intégrés à la Belgique. Le jeune homme et sa sœur ont appris le français, ont poursuivi leurs études et ont construit toute leur vie dans leur nouvelle région."Cela fait 5 ans que je suis en Belgique. J'ai passé toute mon adolescence ici et donc une partie très importante de ma vie. Moi je n'ai plus aucun contact au Kosovo. Tous mes amis sont ici. Je me sens vraiment mal. Nous n'avons commis aucun crime, nous n'avons tué personne. Nous voulons juste vivre notre vie au calme en Belgique."

© DR



"Ils ne nous ont pas laissé 30 jours pour partir"

Malheureusement, la famille n'est pas en ordre de papier, malgré de nombreuses tentatives pour se régulariser. "Nous avons entrepris des démarches mais nous n'avons jamais eu de réponse positive. A chaque fois, c'est refusé. Ils nous répondent que le Kosovo est un pays sûr. Ce n'est pas vrai. Ma famille a des problèmes là-bas et nous sommes partis parce que nous étions en danger. Mais ça, personne ne veut l'entendre à Bruxelles. Donc nous avons arrêté les démarches parce que ça ne servait plus à rien. Personne ne nous écoutait."

Le mardi 18 juin, la police est allée une première fois à la rencontre de la maman de Shpend. Quelques jours plus tard, un ordre de quitter le territoire dans les 30 jours leur était remis. "Mais ils n'ont pas laissé 30 jours. Ils ne nous ont même pas laissé le temps de prendre un avocat pour essayer d'arranger les choses."

Depuis ce jeudi soir, les proches de la famille se mobilisent pour tenter de trouver une solution. Un avocat a d'ores et déjà été engagé par des professeurs de l'école d'Agnesa et Shpend. Pendant ce temps, le jeune garçon qui vit dans la peur est sans nouvelle de son papa et de sa petite sœur.