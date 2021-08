Les jardiniers amateurs peuvent se réjouir à Seneffe. La bibliothèque de Seneffe dévoile son tout nouveau projet, qui n’est autre que la création d’une grainothèque. À partir du 17 septembre, la bibliothèque seneffoise ne proposa plus seulement des livres à ses visiteurs. Installée dans le hall d’entrée, une armoire en bois mettra désormais à la disposition des visiteurs toute une série de graines à emporter gratuitement. "Ce sera un lieu où échanger ses semences : vous nous apportez celles que vous avez en trop et vous repartez avec celles dont vous avez envie", explique le service bibliothèque, porteur du projet.

Le principe est donc basé sur un système de troc. Les citoyens viennent prendre des graines en échange de graines qu’ils apportent. "L'objectif sera de pousser les riverains à créer leur petit potager maison et développez la biodiversité dans leur jardin", explique le service. "Parmi les graines mises à disposition, on pourra découvrir des herbes aromatiques, des fleurs, des légumes et des fruits. Les variétés anciennes et les variétés traditionnelles de notre terroir sont les bienvenues, par contre, les graines commerciales ne seront pas autorisées, les graines hybrides de type F1 étant des semences industrielles modifiées génétiquement et de basse qualité pour la reproduction."

Après avoir déposé les graines dans des enveloppes fournies par la bibliothèque, il sera demandé à chacune des personnes de compléter un cahier de suivi afin de récolter des informations utiles pour les prochains utilisateurs. Pour ceux qui le souhaiteront, le service seneffois mettra à disposition la documentation nécessaire avec une sélection de livres autour des sujets liés au jardinage. Afin de sensibiliser les plus jeunes au projet, un espace de l’armoire leur sera complètement consacré avec des livres, des panneaux didactiques et ludiques ainsi que des jeux.

Ce projet inédit sera inauguré les 17 et 18 septembre prochains sur la place Penne d’Agenais. Pour les intéressés, différents évènements seront organisés comme des expositions, des spectacles sur le thème de la nature, une balade, une conférence sur comment produire des semences ainsi que des activités pour les enfants comme des animations artistiques. Et dès ce 17 septembre, les jardiniers sont invités à venir avec leurs graines pour remplir les tiroirs de la grainothèque. Le service espère ainsi sensibiliser les Seneffois à l’importance de la biodiversité.