Nous venons de l'apprendre, une grève a démarré ce matin à l'intercommunale Hygea. Le service communication affirme que, par conséquence, les collectes prévues ce jeudi à Soignies et à La Louvière sont annulées. Organisées aussi aujourd'hui à Jemappes et Quaregnon, les collectes devraient également être impactées dans la région du Borinage. À l'heure où nous écrivons ces lignes, la raison n'est pas encore connue mais depuis ces derniers jours, l'intercommunale était au centre des discussions.

Plusieurs communes du Centre et du Borinage déploraient le service d'Hygea. Ce lundi, les élus de la commune d'Estinnes s'étaient adressés à l'intercommunale via une lettre ouverte. "On dit que le carnaval chasse l’hiver… à Estinnes, il ne chasse pas les mauvaises habitudes de travail d’Hygea" avait commencé les autorités communales. Cette dernière semaine a visiblement était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase puisqu'à Écaussinnes aussi, les problèmes de collecte exaspèrent. Le bourgmestre, Xavier Dupont, rappelait les obligations et devoirs d'Hygea envers les citoyens, qui paient pour ce service. Les communes de Dour et de Jurbise avaient elles remis en question leur partenariat.

Depuis maintenant plus d'une semaine, certaines rues sont jonchées de sacs poubelles remplis de déchets. Avec les conditions météorologiques, l'intercommunale avait préféré reporter ses tournées pour la sécurité de son personnel. Depuis, les ouvriers n'ont pas réussi à rattraper tout le retard accumulé et la grève ne devrait pas arranger la situation...