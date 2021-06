L’accident aurait pu être dramatique, samedi dernier, à Chapelle-lez-Herlaimont. Une jeune fille de 13 ans, Nathalie, a été renversée par une voiture alors qu’elle traversait la route à un passage piéton. "Nous allions voir ma grand-mère, qui se trouve au home La Rotonde à Chapelle avec ma fille", explique Christaline, la mère de Nathalie. "Nous avions pris le bus à 13h39 de La Louvière, et quand nous l’avons quitté après quelques heures, ma fille a voulu aller plus vite de peur de rater le bus."

Il n’aura fallu que quelques secondes pour que le drame se produise, sous les yeux de Christaline. "Elle est partie devant nous", précise la mère de Nathalie. "Lorsque je suis arrivée au niveau du Lidl, je l’ai vu au sol. Je me suis précipitée auprès d’elle et elle était en pleure. Nathalie se tordait de douleurs. Je lui ai demandé ce qu’il s’était passé, tout en étant en panique, et elle m’a répondu qu’une voiture l’avait fauchée. Et le conducteur ne s’était pas arrêté."

Avec une forte douleur à la tête et aux membres inférieurs, la famille n’a pas attendu les secours et s’est immédiatement rendue à l’hôpital de Tivoli. Sur le constat de lésion, la mère est rassurée puisqu’aucune plaie, ni déformation ou hématome n’est constaté. "Plus de peur que de mal", rajoute Christaline.

Trois jours après l’accident, Nathalie souffre toujours de douleurs à la hanche et au genou gauche. La jeune fille, qui soufflera ses 14 bougies en novembre prochain, marche en béquille pour soulager ses membres inférieurs.

Remise du choc émotionnel, la maman cherche à retrouver le conducteur de la voiture qui a percuté sa fille ce samedi 19 juin. Aucun témoin sur place n’a malheureusement pu donner des indications sur l’auteur du délit de fuite. L’enquête est au point mort, et Christaline a décidé de prendre l’affaire en main. Sur les réseaux sociaux, la mère lance un avis de recherche de témoins éventuels. Alors si vous avez des informations sur l’accident, ou sur le fuyard, vous pouvez prendre contact sur Facebook avec "Christaline Bertieaux".