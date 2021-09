U.P.

U.P.

U.P.

Envie de vous remettre au sport pour la rentrée ? La commune de Chapelle-lez-Herlaimont organise ce dimanche une « Journée Sportes Ouvertes » au complexe sportif de Chapelle-lez-Herlaimont.

Mise en place par le service sports de la commune, cette journée sera l’occasion de s’initier à des disciplines diverses et variées et s’adresse à tous, enfants comme seniors.

Dans le hall des sports à partir de midi, les sports de raquette seront à l’honneur, avec des démonstrations et initiations au tennis de table et au badminton. Dès 14 h, place aux sports de combat, où démonstrations de kick-boxing, capoeira, kenpo et taekwondo s’enchaîneront.

A l’extérieur, plusieurs autres activités seront proposées : du tennis, une initiation au volley, du tir à l’arc, de l’équitation ou encore...de la pétanque. La piscine sera également accessible gratuitement.

A signaler aussi à partir de 10 h le départ de 2 joggings et d’une marche seniors encadrées.

Les démonstrations et initiations auront lieu de 10 h à 16 h. Rendez-vous à l’Esplanade des Droits de l’Enfant. Infos : 064 44 37 56.