C'est la belle histoire de ce début d'année 2021. Alessandra, une étudiante louviéroise de 21 ans, a fait son apparition le 8 janvier au jeu télévisé N'oubliez pas les paroles, présenté par Nagui. Et le moins que l'on puisse affirmer, c'est que sa participation est un véritable carton.

Grande connaisseuse du répertoire de la chanson française, la jeune Alessandra enchaîne les succès et surtout les gains. Après seulement huit participations, elle totalise déjà 131 000 euros à son compteur de championne. "Vous êtes la 27e plus grande de tous les maestros", a lancé Nagui à la fin de l'émission diffusée ce mardi sur la RTBF et France 2. "Et de tous les maestros, vous êtes la plus forte dans le ratio victoires/argent gagné. De tous les maestros !"

"Jamais je n'aurais cru arriver jusque là. C'est un rêve qui se réalise et d'ailleurs il faut que je me réveille (rires)", répond Alessandra qui a expliqué à Nagui qu'elle connaissait par coeur près de 800 chansons. Dont celle de Gauvain Sers qui lui a permis de remporter cette huitième victoire... et de taper dans l'oeil du chanteur français.

"Un immense bravo à Alessandra d’avoir décroché 20.000 euros sur ma chanson", a écrit Gauvain Sers, l'interprétère de Pourvu. "Je me disais que ça serait marrant de la retrouver sur Facebook. Si vous me filez un coup de main, ça devrait le faire... et si on y arrive, je l’invite sur le concert de son choix sur la prochaine tournée."

C'est ce qui est arrivé. Le chanteur, aussi connu pour ses titres Y'a plus de saison et Les Oubliés, est parvenu à trouver Alessandra et à prendre contact avec elle. Le rêve ne fait que commencer par la Louviéroise qui n'est que la troisième Belge à atteindre le top 30 des plus grands maestros de l'émission. La suite, c'est dès ce mercredi à 17h sur Tipik ou 18h40 sur France 2 avec peut-être le neuvième succès de l'étudiante.