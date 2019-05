Les curateurs ont rencontré les syndicats ce jeudi après-midi.

Dix jours après l'annonce du dépôt de bilan et de la faillite de la gobeleterie Durobor, les deux curateurs désignés par le tribunal du commerce de Mons ont fait le point avec les syndicats ce jeudi. "La situation est assez chaotique", confie Stefano Fragapane (FGTB). "Les curateurs mettent la pression sur la Sogepa (bras financier de la Wallonie) pour qu'ils prennent leurs responsabilités mais la Sogepa ne réagit pas."

Pourtant, deux candidats repreneurs auraient montré un grand intérêt. Le premier planifierait de maintenir l'activité de gobeleterie dans sa configuration actuelle. Le second candidat aurait pour projet de transformer les lignes de production en lignes de décoration de verres. Ce qui signifierait que la production de verre s'arrêterait chez Durobor. Le premier des deux candidats aurait reçu comme consigne de la Sogepa de rentrer un projet le plus rapidement possible pour analyser sa viabilité. Selon nos informations, ce candidat aurait des bases financières solides et serait donc une réelle piste.

Ce qui est positif pour la survie de la marque Durobor et potentiellement pour les emplois de certains. Mais l'urgence est réelle et immédiate. Les curateurs ont posé un ultimatum à la Sogepa quant au maintien du four. Ils doivent donner un signal fort au plus tard pour ce vendredi à 6 heures du matin afin de convaincre les ouvriers de maintenir le four allumé jusqu'à ce que le repreneur officialise son arrivée. Dans le cas contraire, la Sogepa devra se charger elle-même du maintien de l'outil en trouvant du personnel qualifié extérieur.

Si ce n'est pas le cas, le four sera éteint et ne pourra plus être techniquement rallumé. Ce qui est évidemment problématique pour le potentiel repreneur. "Le problème qui se pose est que nous avons besoin d'une équipe pour maintenir l'outil mais personne n'a envie. Les employés encore présents ne veulent plus continuer", poursuit Stefano Fragapane. "Ils n'ont plus confiance. Surtout qu'ils n'ont toujours pas été payés pour avril."

Notons enfin qu'Herman Green, le principal actionnaire, a été remercié par les curateurs. Jusqu'à présent, il était encore présent afin d'épauler les curateurs.