14 pompiers louviérois ont été mobilisés pour venir à bout des flammes.

Ce dimanche en fin de matinée, un incendie s'est déclaré dans une habitation située rue de la Buissière à Saint-Vaast. Lorsque les pompiers sont arrivés sur place, le feu était pleinement développé au niveau de la toiture. Les secours craignant la présence d'amiante, il a été demandé aux riverains de rester confinés dans leur maison, portes et fenêtres fermées.

Plus de peur que de mal finalement. Il n'y avait pas d'amiante et l'incendie a pu être maîtrisé sans faire de victimes. Il aura tout de même fallu la mobilisation de 14 pompiers louviérois. Et la maison est à présent inhabitable.