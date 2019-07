Samedi, Isabelle et ses enfants - Iris, 7 mois, Maurinne, 10 ans et Florian, 15 ans - ont été expulsés par les pompiers et la police. Ces derniers étaient formels : ils devaient quitter leur habitation située dans le centre de Binche. Cela devenait beaucoup trop dangereux de vivre dans ce logement. Et pour cause, suite aux intempéries, le plafond du grenier a lâché et les chambres ont été inondées. La plate-forme de la cuisine a également été percée. " Il y avait de l’eau partout, nous a confié Isabelle. On ne pouvait plus que couper l’électricité. C’était devenu trop dangereux."

Cela faisait environ un an et demi qu’Isabelle et ses enfants vivaient dans cette maison Pour cela, elle déboursait 650 euros tous les mois.

Et le moins que l’on puisse dire, (...)