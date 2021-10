Une nouvelle éolienne fera prochainement son apparition dans le ciel écaussinnois. Les fonctionnaires technique et délégué de la Région wallonne viennent de délivrer un permis unique ayant pour objet la construction et l’exploitation d’une éolienne d’une puissance maximale totale de 2,99 MW à Ecaussinnes.

Ce nouvel engin sera monté le long de la rue Triboureau et la cabine de tête le long de la rue de Nivelles. Cette éolienne sera construite juste à côté du zoning industriel de Feluy. C'est l'entreprise New Wind, basée à Loyers et filiale du groupe espagnol Elawan Energy, qui a obtenu le permis unique et se chargera de le mettre en œuvre.

Le permis peut être consulté auprès des administrations communales d'Ecaussinnes et de Feluy, dès aujourd'hui et jusqu'au 25 octobre. Un recours contre cette décision peut être introduit auprès du SPW dans un délai de 20 jours à partir du 4 octobre.