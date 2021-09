Le vénérable et respecté musée royal de Mariemont se lance dans une opération de modernisation de son image. Dans ce cadre, il vient de se parer d'un nouveau logo, où figurent 4 "M" dans une sphère et qui cache plusieurs significations.

"Ce nouveau logo évoque le passé prestigieux du domaine de 45 hectares à travers une référence à l’origine même de son nom : "Marie – Mont", le mont de Marie de Hongrie, la sœur de l’empereur Charles Quint", explique le musée.

Dans le logo, le "M" de Mariemont tourne autour du monde, comme Raoul Warocqué, industriel belge passionné d’art et de voyage qui a voyagé sur plusieurs continents. La rotation transforme le "M" en "W", cette dernière lettre symbolisant Warocqué, le fondateur et inspirateur du musée. Décédé sans héritier en 1917, il a légué son domaine et ses riches collections à l’État belge. Ce trésor patrimonial, aujourd’hui estimé à quelque 100 000 biens culturels mobiliers, est géré, étudié et valorisé par les équipes du musée.



© D.R.

Quant à la sphère, elle symbolise le monde. "Les collections permanentes de Mariemont permettent de voyager d’une salle à l’autre de la Chine à l’Égypte en passant par Tournai et le reste du Hainaut. Les 4 "M" représentent une sorte de rose des vents qui nous guide à travers des œuvres d’art qui viennent des quatre coins du monde et des activités que les équipes du musée ne cessent de concevoir." Pour le musée, ce logo montre que le monde entier peut être vu à Mariemont, dans la région du Centre.

Le Musée de Mariemont est propriété de la Fédération Wallonie-Bruxelles et situé sur le site d’un ancien domaine royal fondé en 1546 par Marie de Hongrie. Pour concevoir le logo, il a été fait appel aux équipes internes mais aussi à l’agence de communication. Ce logo sera suivi d’ici quelques mois par le lancement d’un nouveau site internet.