Depuis quelques jours, une statue a fait son apparition dans l'entité. Son nom ? "Le Qwerleu", un mot qui signifie "tailleur de pierre" en wallon. L'oeuvre a été installée au milieu du rond-point de la jonction entre la rue des Quatre Jalouses et la rue de la Baronne, entre Feluy et Arquennes. Un endroit, un symbole et un nom qui n'ont pas été choisis par hasard.