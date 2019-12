Selon nos informations, il s'agirait d'un suicide.

Plus aucun train ne circule actuellement entre les gares de La Louvière-Sud et Piéton. Des retards et des suppressions sont malheureusement à prévoir. Vers 10h30, un train a en effet percuté une personne au passage à niveau de la rue Ernest Solvay, à Carnières (Morlanwelz). Selon nos informations, il s'agirait d'un acte volontaire de la part de cet homme âgé d'une quarantaine d'années.

Pour les usagers de la SNCB, la durée de l'interruption est indéterminée pour le moment. Entre La Louvière-Sud et Charleroi-Sud, un bus de remplacement (TEC 132 et 133) est prévu. Entre Tournai et Namur, les trains IC ne roulent pas plus loin que La Louvière-Sud. Entre Liège-Saint-Lambert et Mons, les trains IC ne roulent pas plus loin que Charleroi-Sud. "Écoutez les annonces, consultez les tableaux d'affichage ou planifiez votre voyage via l'app SNCB ou sncb.be pour plus d'informations", signale la SNCB.