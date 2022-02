Dans le cadre du projet Wallonie Cyclable, la Ville du Roeulx a développé différentes réflexions quant aux pistes cyclables qui traversent son entité. La commune souhaite ainsi relier le village du Roeulx à Mignault en terminant la piste cyclable qui existe déjà au chemin de Mignault. La Ville souhaite également relier Mignault à Ecaussinnes permettant ainsi aux cyclistes de rejoindre la gare.

Une réunion s'est dès lors tenue entre la commune, l'échevin de l'Aménagement du territoire, Damien Sauvage et une conseillère mobilité du SPW afin d'obtenir un soutien financier du SPW. Au terme de cette réunion, il a été décidé de relier l'actuelle piste cyclable au centre de Mignault et de la continuer vers le Trieu de Mignault via les rues Onckelet, Déportés et Victor Plancq. A terme, l'idée est de relier cette piste cyclable au prochain RAVeL en direction de Soignies et d'Ecaussinnes.

Lors du dernier Conseil communal du 21 février, la fiche projet concernant l'aménagement des rues Onckelet, Déportés et Victor Plancq a été validé. Le cahier des charges pour un auteur de projet dans le cadre de la réalisation des travaux a été présenté. La Ville demandera à l'auteur de projet d'analyser la possibilité de réaliser une piste cyclable entre Gottignies et Ville-sur-Haine ainsi qu'entre Thieu et Le Roeulx. C'est analyses permettront, dans un avenir plus ou moins proche, d'obtenir un subside de la Région wallonne.

Enfin, une étude sera également menée dans les prochaines semaines avec la collaboration des TEC afin d'installer des espaces de parking pour vélos à proximité de certains arrêts de bus.