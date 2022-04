Ils sont désormais hébergés par des habitants de l’entité et des communes voisines.

La solidarité envers les Ukrainiens continue de grandir en Belgique. La commune de Seneffe ne fait pas exception à la règle et vient d’ailleurs d’accueillir une quarantaine d’Ukrainiens. Fédasil s’est chargé d’établir le contact avec les hébergeurs afin que les réfugiés puissent être pris en charge rapidement. La commune travaille désormais activement afin de mettre en place des cours de français et organiser des activités pour les plus jeunes.

Avant l’arrivée en car des Ukrainiens, un important travail a été réalisé par la commune en amont. "Nous nous sommes chargés de répertorier l’ensemble des hébergeurs potentiels en indiquant la durée et le nombre de réfugiés qu’ils pouvaient accueillir. Nous avions ensuite prévu un local afin que les candidats hébergeurs puissent poser leurs questions et en savoir plus sur les démarches à suivre pour pouvoir accueillir un réfugié. Fédasil s’est ensuite chargé du dispatching grâce à notre listing", indique Nicolas Dujardin, échevin à Seneffe.

L’accueil désormais établi, la commune de Seneffe doit désormais s’organiser au mieux pour permettre aux Ukrainiens de bénéficier d’activités et de cours de français. "Nous sommes en train de mettre en place des cours de français. Nous avons d’ailleurs déjà trouvé des bénévoles pour les dispenser", poursuit Nicolas Dujardin. "Des enfants ont déjà été intégrés à nos écoles communales. Des contacts sont encore en cours avec les directeurs des établissements afin d’en accueillir davantage. Un jeune va également intégrer un stage et une autre va rejoindre un club de sport de la région. Nous essayons également de les intégrer à la maison des jeunes."

L’accueil ne s’arrêtera pas là pour la commune. La Croix-Rouge va en effet se charger de déposer d’autres réfugiés sur l’entité. Certains particuliers se chargent également du transport d’autres familles vers la commune. Cette dernière se charge quant à elle de matérialiser les décisions prises pour accueillir tous ces réfugiés au mieux. Des locaux seront mis à leur disposition pour qu’ils puissent se retrouver.