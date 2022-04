La Boucle du Hainaut fait régulièrement parler d'elle tant les opposants au projet sont nombreux. Une soirée d’information s’est tenue ce jeudi à Ecaussinnes afin d’aborder les dangers liés à de telles lignes à haute tension et les solutions qui existent pour limiter leurs impacts. La soirée, organisée par l’asbl I Love Ecaussinnes, a pu compter sur la présence du spécialiste Benoît Louppe afin d’éclairer la quarantaine de citoyens présents sur place.

"Notre asbl a pour but d’informer les citoyens sur les activités qui ont lieu sur Ecaussinnes sans entrer dans la polémique", indique Stéphane Romans, Président de l’asbl I Love Ecaussinnes. "Nous avons, en ce sens, organisé une soirée d’information sur les impacts liés aux lignes à haute tension qui font beaucoup parler d’elles depuis le lancement du projet de Boucle du Hainaut."

Benoît Louppe, intervenant présent pour l’occasion, a commencé cette soirée d’information en abordant son parcours. Il a ensuite informé les citoyens sur les différents outils qui existent afin de mesurer l’ampleur de champs électriques et magnétiques. Il a également abordé les dangers pour l’Homme et les animaux avant de proposer quelques pistes de solutions pour limiter l’impact de ces champs. La soirée s’est finalement terminée par des échanges entre intervenants et citoyens.

"Nous avons regardé plusieurs vidéos qui témoignent des effets qu’ont les lignes à haute tension sur les Hommes et animaux. Les enfants risquent parfois des leucémies s’ils sont trop souvent soumis à ces lignes à haute tension. Pour les animaux également les impacts sont importants notamment pour les vaches. Tout le monde ne réagit pas de la même manière mais les risques sont bien là", raconte Stéphane Romans.

Des solutions existent tout de même pour se prémunir des champs électriques. "Des moyens existent pour limiter les champs électriques. Des prises spéciales, par exemple, permettent de les diminuer. C’est également le cas d’enduit pour les murs et d’isolant. Certains textiles pour lits permettent également d’arrêter les champs électriques. Il est donc possible de se montrer vigilent et de s’en prémunir. Les champs magnétiques sont quant à eux trop puissants pour s'en prémunir", poursuit Stéphane Romans.

Plusieurs membres de Revolth étaient également présents lors de cette soirée d’information. Ils ont présenté leur solution pour limiter l’impact de la Boucle du Hainaut. Elle consiste en un enfouissement des lignes dans le sol en courant continu alors qu’Elia propose des lignes aériennes en courant discontinu. Les membres de Revolth ont rappelé l’importance qu’ont les citoyens pour qu’ils puissent se faire entendre. Sans leur soutien, Elia pourrait bien voir son projet être mis en place.