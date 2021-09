Un communiqué de presse trilingue, une grande soirée de présentation au théâtre communal…La Louvière vient d'approuver son nouveau projet de ville et les autorités communales veulent le faire savoir. Ce document, lourd de 349 pages, fait le diagnostic de ce qu'est La Louvière en 2021 et définit ce qu'elle sera en 2050. Il s'agit d'une feuille de route censée projeter la Cité des loups à long terme, au-delà des échéances politiques.

Le bilan tout d'abord: La Louvière est une "ville palimpseste", selon Paola Vigano, architecte-urbaniste vénitienne qui a collaboré avec des villes telles que Bruxelles, Anvers ou Paris, et à qui La Louvière a fait appel. Soit un territoire sur lequel se sont écrites plusieurs histoires qui ont chacune laissé des traces. La dernière, l'industrielle, s'est quasi effacée et laisse une ville en transition, en attente d'une nouvelle histoire. Le temps est venu de l'écrire et elle s'intitule L.LO 2050. Ce masterplan a été élaboré en s'appuyant sur la participation de différents secteurs (public, économique, artistique) et de citoyens, rencontrés dans leur quartier.

L.LO 2050 se fixe trois objectifs stratégiques, sur les plans environnemental, social et économique: devenir une "ville-parc", une "ville aux constellations civiques" et une "ville agile aux économies multiples et résilientes." La ville-parc, c'est un cadre de vie où l'on crée une continuité écologique, sur base des différents espaces verts existants, que l'on renforce. C'est aussi un territoire où l'on n'artificialise plus des terres fertiles et d'intérêt biologique. Concrètement, La Louvière veut renforcer les parcours cyclables et pédestres, renforcer les canaux du Centre, restaurer la vallée de la Haine et la vallée du Houssus, créer des liaisons entre les terrils…

La "constellation civique", c'est porter plus d'attention aux villages. "On ne peut pas tout avoir dans chaque village, mais on peut avoir des services qui rayonnent dans des constellations de villages", explique Paola Vigano. Pour que ces constellations émergent, il faudra faire en sorte de faciliter les liaisons entre ces villages. "Ce sont des petits projets comme élargir les trottoirs, renforcer le commerce local…" Pour l'architecte, il s'agit de miser sur "une qualité de vie diffuse dans toute la ville, qui n'est pas concentrée que dans des projets-vitrines."

Comme projets, citons l'aménagement du site de la gare du Sud, l'aménagement du site Boch ou encore…requalifier le site du Tivoli. Deux sites où deux projets privés viennent de capoter, faute d'entente avec la Ville (Strada et stade de la RAAL). "Les aléas de la vie communale ne doivent pas nous empêcher de nous projeter dans le futur", anticipe Jacques Gobert face aux critiques qui ne manqueront pas de fuser.

Concernant les économies multiples, il s'agit d'enfin tourner la page de l'économie unique et de se diversifier. "Il y a à La Louvière de multiples opérateurs, singuliers et émergents, sur lesquels on peut se reposer, sans miser uniquement sur eux", explique le cabinet Vigano. Cette défi économique sera sans doute le plus ardu à relever. Car si le territoire peut compter sur la force de ses hôpitaux, dont l'offre de soins rayonne jusque Tournai, sa population se fragilise. Le Louviérois est en moyenne 12% moins riche que le Wallon (et l'écart se creuse) et le taux d'emploi y est de 49,9%, contre 57,7% en Wallonie.



A la lecture de ces chiffres, les objectifs de créer 5000 emplois et devenir un "territoire zéro chômeur longue durée" paraissent encore plus ambitieux. Et 30 ans ne semblent pas de trop pour y parvenir.