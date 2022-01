Les travaux se multiplient sur le territoire de La Louvière. Après avoir lancé, ce lundi, la réfection de la chaussée au niveau du pont mobile d’Houdeng-Aimeries, la ville annonce l’installation d’un chantier à la rue Oscar Quertinmont, à Trivières, à partir du 31 janvier prochain. Ils concerneront le tronçon compris entre le carrefour formé avec la rue Nouvelle et celui formé avec la rue des Alliés, la rue du Dépôt et la place de Trivières.

Ces travaux, dont la première phase devrait durer jusqu'au 22 avril 2022 (sauf impondérables et/ou intempéries), consisteront en la rénovation complète de la voirie. Des travaux bien nécessaires, étant donné l'état actuel de la voirie. Mais qui dit travaux dit également mesures particulières de circulation et de stationnement. Il est donc demandé aux automobilistes d’y prêter attention et de redoubler de prudence à l’approche dudit chantier.

Concrètement, la circulation et le stationnement des véhicules seront interdits dans la rue Oscar Quertinmont à Trivières, dans le tronçon compris entre le carrefour formé avec la rue Nouvelle (carrefour non compris) et le carrefour formé avec la rue des Alliés, la rue du Dépôt et la place de Trivières (carrefour compris).

L'accessibilité à la zone en chantier ne pourra être autorisée par l'entrepreneur qu'en fonction de l'état d'avancement du chantier. La place de Trivières sera signalée voie sans issue au départ du carrefour formé avec la rue Hallez, où seule une circulation locale sera admise jusqu’à la limite de la zone en chantier.

La rue du Dépôt sera signalée voie sans issue au départ du carrefour formé avec la rue de l'Origine, où là encore une circulation locale sera admise jusqu’à la limite de la zone en chantier. La rue des Alliés sera signalée voie sans issue au départ des carrefours formés avec la cité du Parc, la rue de l'Origine, la rue A Defuisseaux. Le sens interdit de circulation de la rue du Dépôt sera temporairement supprimé.

Enfin, deux déviations seront instaurées, l’une dans les deux sens de circulation, par la rue Nouvelle et la rue Hallez et la seconde au carrefour formé par la rue des Alliés et la rue A Defuisseaux, via la rue A Defuisseaux, la rue du Baron de Wolf.