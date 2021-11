Un spectaculaire accident s'est produit dimanche soir à Écaussinnes, dans la rue de l'Avedelle. Il était aux environs de 22h quand les riverains ont entendu un grand bruit: une voiture venait de se retourner juste après un tournant.

Deux personnes occupaient le véhicule. Les pompiers de Braine-le-Comte et la police de la Haute Senne sont intervenus sur place. Un des occupants a été emmené à l'hôpital. Ce matin, personne ne pouvait nous renseigner sur les causes de l'accident. Sur les réseaux sociaux, les commentaires vont bon train et beaucoup de riverains pointent un problème de vitesse. D'autres rappellent que du mazout s'était écoulé sur la chaussée la veille et que cela a pu rendre la voirie glissante, bien que tout avait déjà été nettoyé.



A en croire les riverains, les problèmes d'excès de vitesse sont fréquents dans la rue de l'Avedelle et la rue Camille Duray qui la prolonge. Les dispositifs visant à ralentir les voitures (chicanes, dos d'âne) ou à sensibiliser les conducteurs (radars préventifs) ne sont d'ailleurs pas rares tout au long de cette voirie reliant Écaussinnes à Marche-lez-Écaussinnes.