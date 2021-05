Dans les prochains jours, le cap des quatre millions de belges ayant reçu la première dose d’un vaccin contre la covid-19 sera officiellement franchi. De mauvais élève, notre pays est finalement parvenu à s’imposer dans le top 5 européen. Voir apparaitre de plus en plus de publications et photos de proches vaccinés dans les fils d’actualité du réseau social Facebook n’a donc rien de vraiment surprenant. Et nos élus ne font pas exception.

Le maïeur recevra sa deuxième dose le 5 juin prochain." J’ai eu un coup de fatigue à l’issue de la première dose mais aucun effet secondaire. Je suis serein et je reste persuadé que la vaccination est le seul et unique moyen de retrouver une vie normale. Il permet de limiter les risques de complication mais permet aussi de limiter la propagation du virus. Je ne vois pas d’autre alternative." Le discours est identique du côté d’Olivier Destrebecq (MR), conseiller communal à La Louvière. Ce dernier a reçu une première dose d’Astrazeneca fin mars et a obtenu sa deuxième dose ce jeudi en fin de journée. "Mon objectif en publiant, c’était de montrer l’exemple et de motiver les indécis. Je suis convaincu que c’est la seule solution pour sortir de cette crise. Il faut maintenant que l’Europe bouge, que les États bougent pour créer un cadre facilité pour les vaccinés et ainsi motiver les indécis à le faire." © D.R.

À Soignies, Fabienne Winckel s'est rendue au centre de vaccination de Soignies. "Directement après avoir reçu mon invitation à me faire vacciner, j'ai pris rendez-vous", explique-t-elle, avant d'inviter "les plus pressés" à s'inscrire sur le site QVax afin d'être appelés en cas de plages horaires libres. Enfin, à Braine-le-Comte, le conseiller Ensemble Yves Guévar a été vacciné le 24 avril dernier au centre de Ronquières. "Je n’expose que rarement ma vie privée mais dans ce cas, je trouvais nécessaire de partager mon expérience car il s’agit d’une initiative personnelle mais faite pour le bien commun", souligne-t-il. "Il faut qu’un maximum de personnes se fassent vacciner." © D.R.

À l’issue de ces différentes publications, des échanges ont parfois été initiés entre vacciné, réticents ou opposés à la vaccination. Dans tous les cas, le choix de chacun doit être respecté puisque la vaccination covid-19, si elle est conseillée, n'est pas obligatoire.

C’est même plutôt l’inverse puisque bon nombre d’entre eux immortalise ce moment qu’ils jugent important. Dans la région du Centre, les élus, tous partis confondus, ont encouragé les citoyens à se tourner vers la vaccination., confirme Bruno Pozzoni (PS), bourgmestre de Manage.