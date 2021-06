Le centre de vaccination du Kursaal organise une journée portes ouvertes pour les plus de 41 ans.

Petit coup d'accélérateur dans la campagne de vaccination à Binche? Le centre du Kursaal entend en tout cas mettre toutes les chances de son côté et proposera demain une journée portes ouvertes pour les plus de 41 ans le 8 juin. Concrètement, il sera possible d'y recevoir le vaccin Johnson & Johnson sans prendre rendez-vous. Le vaccin est unidose. Autrement dit, ceux qui répondront à l'appel de Binche mardi entreront automatiquement dans la catégorie des personnes entièrement vaccinées.

C'est le docteur Thierry Evrard, coordinateur médical du centre de vaccination, qui lance l'appel à ceux qui ont 41 ans accomplis et qui ne sont pas encore vaccinés. Ils peuvent se présenter le mardi 8 juin de 9h à 17h30 au Kursaal, à l'entrée des PMR, sans avoir pris de rendez-vous. Il suffit de se munir de sa carte d'identité. Le parking de la rue des Pastures est disponible pour y laisser son véhicule.

Parallèlement à cette journée portes ouvertes, le centre du Kursaal organise une campagne de rattrapage pour les plus de 50 ans qui n'ont pas encore été vaccinés. Les personnes concernées peuvent envoyer un mail à l'adresse vaccin50plusbinche@gmail.com en indiquant leurs nom, prénom, numéro de registre national et numéro de téléphone.

Le Hainaut est toujours quelque peu à la traîne dans la campagne de vaccination. Selon les chiffres de l'Aviq, à la date du 6 juin en Wallonie, 57,39% de la population avaient reçu au moins une dose alors que 26,97% sont totalement vaccinés. Par province, c'est le Luxembourg qui occupe la première marche du podium avec 33% de la population totalement vaccinés, tandis que le Hainaut est dernier avec 25%. À Binche, 26,07% de la population sont totalement vaccinés. Ils sont 23,50% dans le même cas à La Louvière, 23,18% à Morlanwelz et 26,67% à Estinnes.