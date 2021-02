L’enquête publique n’est pas encore clôturée mais déjà, le projet de construction de 16 maisons unifamiliales à l’entrée du bois de Besonrieux suscite son lot d’inquiétude. Plusieurs riverains du quartier et de la rue Emile Vandervelde se sont réunis afin de préparer des arguments susceptibles de faire mouche auprès des autorités communales lorsque celles-ci seront invitées à se prononcer et à remettre ou non un permis d’urbanisme.

Pour mener à bien ce projet, une voirie communale existante devra par ailleurs être modifiée. Mais ce n’est pas le seul élément qui chiffonne les riverains. « Ce qui nous inquiète, c’est l’augmentation de la densité de population », explique Nicolas Soupart au nom des riverains. "Avec ces 16 nouvelles habitations, le trafic va inévitablement augmenter. Et que dire du charroi qui va être nécessaire pour la construction des habitations et qui va inévitablement passer par la rue Vandervelde, déjà en piteux état…"