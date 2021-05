L’horreur absolue. Les mots manquent à Frank Lorigiola et Aurore Serpenti, président et vice-présidente de l’asbl Au Bonheur de Vica, pour décrire les cas de cruauté animale auxquels ils ont fait face ces derniers jours. Plusieurs colombidés, parfois bagués, ont en effet été pris pour cible, victimes de plombs diabolos ou de grenailles de chasse. La majorité d’entre eux n’ont pas survécu aux blessures que ces projectiles leur ont infligées.

"On peut parler d’hécatombe car nous avons recensé des cas à Châtelet et à Mont-sur-Marchienne mais aussi à Manage, à Houdeng et à Hannut, en province de Liège", explique Frank Lorigiola. "Le premier cas concernait un jeune colombidé touché à la mâchoire par des plombs diabolos. Ceux-ci présentent un diamètre d’environ 4,5 millimètres et proviennent d’armes à air comprimé. Les dégâts occasionnés peuvent être très importants."

© D.R.



Après cette première découverte, les appels à l’aide se sont multipliés pour l’asbl morlanwelzienne. "Certaines personnes ont fait de très longues routes pour tenter de nous amener ces oiseaux blessés. Pratiquement tous sont morts lors du trajet ou à leur arrivée chez nous à la suite d’hémorragies. L’un des oiseaux pris en charge a eu les ailes fracturées et a dû être amputé. Nous avons aussi eu un oiseau dont le poitrail était totalement ouvert en deux… Il vivait encore lorsque nous l’avons récupéré mais il est mort dans les secondes qui ont suivi."

© D.R.



Ces images, atroces, sont désormais gravées dans l’esprit des deux gérants de l’asbl. "Ces oiseaux sont victimes de tirs de complaisance, c’est de la cruauté, ce sont des actes délibérés destinés à faire souffrir. Nous pouvons l’affirmer grâce aux munitions qui sont utilisées. Nous ne comprenons pas cette vague de cas à laquelle il faut faire face. Le problème, c’est que l’utilisation des armes à air comprimé n’est pas encadrée. N’importe qui peut en obtenir une !"

Avec les conséquences que cela peut avoir. "Si elles sont utilisées contre un oiseau, pourquoi pas contre un chat, un chien ou même un enfant ? Il est temps de les limiter strictement aux champs de foire." À l’heure d’écrire ces lignes, pas moins de 17 volatiles ont été blessés par ces tirs. Seuls trois en ont réchappé. Mais l’asbl craint de devoir continuer à compter les morts. Toute aide est donc la bienvenue, y compris en matériel médical.