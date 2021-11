Désormais, à Estinnes, on ne parlera plus de la place de Vellereille-le-Sec, mais bien de la place De Muynck et Longo en hommage à ces deux personnages tombés durant la Seconde Guerre mondiale.

César De Muynck a été tué par les Allemands tandis que Fernand Longo a été victime d'un obus américain en 1944. Leur souvenir ne sera pas oublié. Une plaque commémorative va être installée sur la place du village qui portera désormais le nom de ces deux victimes.

Cette plaque sera inaugurée le dimanche 14 novembre à Vellereille-le-Sec à 16h45. Suivra dès 17h une messe à l'église Saint-Amand qui rouvre ses portes après avoir été entièrement remise en peinture. Une église présentée comme un petit bijou patrimonial. Fait plutôt rare, elle est passée entre les gouttes de la Révolution française et contient encore tout son mobilier d'Ancien Régime. On y trouve aussi deux tableaux en cuirs, fruits de la prestigieuse technique de Cordoue. De plus, l'église comporte une rare chaire de vérité portative de style Renaissance, datant du début du 17e siècle. Enfin, c'est également à l'église Saint-Amand que se trouve la pierre tombale de l'abbé Jehan Joubart, décédé en 1461!