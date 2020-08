Le Sonégien s'est lancé dans un périple à travers la province et à la découverte des acteurs locaux.

Sac sur le dos, GPS et programme des étapes à la main, Patrick Prévot a enfourché son vélo depuis mardi pour se lancer dans un tour du Hainaut. Le député fédéral socialiste profite de ses congés parlementaires pour ratisser sa province du nord au sud et d'est en ouest, tout en profitant de quelques petites étapes. "Je carbure grâce à mes jambes bi-turbo et quelques spécialités locales", sourit le Sonégien.

L'aventure a débuté mardi matin du côté de Comines. En solo, Patrick Prévot a enfourché sa bicyclette en direction d'Estaimpuis. "Avec les nouvelles mesures du CNS de lundi, le programme a été complètement chamboulé mais j’ai néanmoins décidé de prendre la route en respectant toutes les règles sanitaires ainsi que ma bulle. J'ai reçu beaucoup de sollicitations d'amis qui m'ont invité à passer sur mon tracé mais j'ai dû en décliner beaucoup car décidé de ne prendre aucun risque."

