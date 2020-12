Binche, La Louvière, Nivelles et probablement bientôt Morlanwelz, Manage et tous les autres. Les annulations de carnaval de 2021 s'enchaînent déjà un peu partout dans la région et plus globalement en Belgique. Une grande déception pour les amoureux du folklore et pour les participants actifs aux festivités. Mais surtout une énorme catastrophe financière pour les nombreux professionnels qui gravitent autour de ces événements.

"Ces annulations auront des impacts économiques importants en particulier pour l’Horeca", pointe le député wallon François Desquesnes (cdH) qui a interpellé le ministre Willy Borsus (MR) sur le sujet. "Le folklore fait vivre toute une activité de restaurateurs, de cafetiers, de marchands ambulants ou de traiteurs pour qui le chiffre d’affaires lié à l’activité carnavalesque est extrêmement important. Mais d’autres commerces seront aussi gravement touchés : les louageurs et tous ceux qui travaillent dans le secteur des déguisements."

Il est vrai que les loueurs de costumes se retrouvent dans une situation très compliquée. "Ils peuvent théoriquement rouvrir donc ne sont désormais plus dans des conditions de fermeture pour obtenir des aides", estime le député. "Mais leur travail sera réduit à néant. Il faut donc prendre en compte cette particularité. Si des louageurs venaient à disparaitre, c’est un patrimoine qui s’en irait et toute la région serait impactée pour la tenue de ses futures activités carnavalesques."

"Il devrait y avoir une analyse concertée par rapport aux difficultés"

Le ministre de l'économie explique d'abord que plusieurs aides ont déjà été offertes aux professionnels de ce secteur. "J’ai rencontré une délégation des représentants des maisons de costume en septembre dernier", détaille-t-il. "Ils m’avaient à l’époque déjà fait part de leurs difficultés. Ils ont été éligibles à la toute première indemnité de fermeture en mars dernier : 5 000 euros. Ils ont ensuite pu obtenir l’indemnité supplémentaire de 3 500 euros. Par ailleurs, la quatrième vague d’indemnité liée à la perte du chiffre d’affaires est aussi éligible à ces activités de location de costumes : 5 000 euros si moins d’un équivalent temps plein, 10 000 euros si on a un, deux ou trois employés, etc."

C'est évidemment mieux que rien. Mais probablement pas suffisant pour que ces entreprises traversent une deuxième année consécutive sans carnaval (ou d'autres festivités folkloriques) comme c'est le cas dans la plupart des communes. Le ministre se dit donc prêt à consentir à des efforts complémentaires "de manière à pouvoir répondre à l’ampleur des besoins".

"Cela fait partie de notre patrimoine collectif donc je pense qu’il devrait y avoir une analyse concertée par rapport aux difficultés", assure Willy Borsus. "Avec l’appoint complémentaire de mes collègues (ministres), nous pourrons probablement structurer une réponse qui soit à la mesure de l’attachement que nous avons les uns et les autres par rapport à ces organisations de carnaval et de marches (de l'Entre-Sambre-et-Meuse) et à toutes celles et ceux qui vibrent ou qui les font vivre."