Dans certains foyers, les greniers des maisons pullulent de jouets non-utilisés.Au plus les enfants grandissent, au plus des jeux se retrouvent à dormir dans des caisses lorsque les enfants grandissent. Dans d'autres foyers par contre, c'est l'inverse et des enfants sont privés de toute distraction faute de moyens. Pour rééquilibrer un peu les choses et donner une seconde vie à tous ces jouets inutilisés, la Ville de Braine-le-Comte organise une grande collecte de jeux en bon état dans le cadre de l'opération "Noël pour tous".



Concrètement, chacun est invité à venir déposer ses jouets inutilisés à l'accueil de la Bibliothèque communale, du 8 novembre au 3 décembre. Tous les jeux et jouets complets et en bon état peuvent être donnés, à l'exception des peluches. Après avoir été reconditionnés par des bénévoles, ces jeux seront ensuite confiés aux petits Brainois lors d'un après-midi de fête pour tous, organisé en fin d'année. Les infos suivront prochainement via le site web de la Ville.



Les jeux peuvent être déposé les mardis et mercredis de 13h à 18h, les jeudis de 10h à 12h et de 14h à 18h, les vendredi de 14h à 19h et le samedi de 10h à 12h et de 13h à 16h. Plus d'infos: jeunesse@7090.be ou 067/551.555