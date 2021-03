© D.R.

Vincent s'est alors lancé dans ce projet. Déjà habitué dans la création de simples sites dans son métier, Vincent a rapidement mis en place le concept. Avec d'abord une à deux rubriques, le site s'est développé petit à petit. Pique-nique, sport, en public, tous les évènements ou simples moments de vie font la beauté de l'objet. "Tous les formats sont acceptés. Qu'elles soient flous, en noir et blanc ou récentes, aucune photographies n'est refusée", déclare l'Ecaussinnois. "Au final, ce ne sont pas les plus belles photos qui racontent le plus d'histoires. Chaque photo décrit une anecdote, un témoignage qui a construit la commune que nous connaissons maintenant."

© D.R.

Une catégorie portrait rend également hommage aux anciens, mais aussi aux plus jeunes de la commune, comme celle de Pierre Lambert. C'est d'ailleurs l'une des photos préférées de Vincent. "J'adore cette photographie parce qu'elle représente bien les habitants d'Ecaussinnes", confie Vincent. "Elle est tellement parlante. Pierre, c'est le bonheur et l'humour à l'état pur. Rien qu'en la regardant, on est obligé d'avoir le sourire."

Vincent Dierickx a lui même ajouté quelques photos de sa famille. Des moments capturés qui lui rappellent son enfance. " La photo n'est vraiment pas de bonne qualité", explique l'homme. "Le cadrage n'est pas bon et la photo est floue. Pourtant, elle représente un excellent souvenir. Celui d'un après-midi entre voisins pour un barbecue sur le thème des pirates. C'est à la fois de l'ordre de l'ordinaire et de l'extraordinaire."

Le site n'en est qu'à ses débuts, mais son créateur déborde d'idées. Vincent prévoit de créer prochainement une rubrique animaux, parce qu'ils représentent aussi des moments de vie importants pour chacun. L'Ecaussinnois invite tous les habitants de la Cité de l'Amour à lui partager leurs photographies : anciennes, nouvelles, amateurs, professionnelles. " Le plus important, c'est ce moment de partage et de plaisir."