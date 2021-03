Le week-end du 27 et 28 mars devait être un évènement de fête à Braine-le-Comte. Gilles, costumes, cortège, le carnaval manquera une fois de plus, à cause des mesures sanitaires. Cette année, l’Office du tourisme en collaboration avec la Ville et l’Agence de Développement Local proposeront un air de fête toute en sécurité. "La demande des citoyens était très présente depuis ces dernières semaines", explique l’Office du tourisme. "On avait envie de pouvoir proposer un carnaval alternatif pour garder cet esprit de fête et de bonheur. C’est pourquoi nous avons lancé l’évènement "Fêtons notre Carnaval Ô’trement !"."

Au programme : plusieurs activités pour les enfants mais aussi pour les plus grands. Sur le trajet du cortège, des bâches représentant le carnaval décoreront les rues du centre-ville. Larges de 3m50 sur 2m, ouvrez-bien l’œil, elles ne passeront pas inaperçues. Et c’est à l’Office du tourisme, même, que les enfants pourront recevoir des sachets de bonbons et confettis de 10h à 15h. "Nous invitons les enfants à se déguiser", confie l’Office. "Que ce soit d’un simple chapeau, d’un masque ou d’un costume, l’objectif, c’est d’avoir un air de carnaval. Des oranges seront également distribuées, parce qu'un carnaval sans Gilles, c’est déjà difficile."

Une exposition verra également le jour dans le hall de l’Office du tourisme. "Nous avons fouillé dans les archives pour retrouver des images uniques du carnaval, comme les anciennes affiches", déclare l’Office. "Elles seront disposées sur des grilles et les Brainois pourront les voir toute la journée." L’histoire du carnaval sera donc racontée à travers le prisme des photographies. Plusieurs années à l’arrêt avant 2006, l’évènement avait repris ses droits au plus grand plaisir des citoyens.

Et que serait un carnaval sans sa musique ? Les organisateurs en sont bien conscients. C’est pourquoi un concert de carillon sera organisé depuis l’église Saint-Géry. Le samedi à 15h, les Brainois se baigneront dans l’ambiance avec des airs carnavalesques. Les Géants seront également présents, si le temps le permet. "Les têtes sont réalisées en papier mâché et s’abîment très vite avec la pluie et le vent", souligne les organisateurs. "On espère de tout cœur que la météo sera avec nous pour pouvoir exposer les géants devant leur maison." Vous pourrez vous photographier avec les Géants au bas de l’Hôtel d’Arenberg. Dans le cas où la pluie s’invite, des bâches à l’image des géants seront installées devant l’hôtel.

Ce week-end, Braine-le-Comte prendra donc des airs de carnaval, malgré la situation sanitaire. L’Office précise que l’objectif n’est pas de créer des rassemblements. Des mesures seront mises en place pour éviter des attroupements ou des débordements. De quoi ravir les Brainois et faire revivre un petit peu cette ambiance festive que nous aimons tant.