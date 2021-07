Des milliers de festivaliers massés au pied du plan incliné pour profiter de concerts ambiancés sous le soleil d’août ? Ça pourrait presque évoquer les souvenirs d’une époque révolue. C’est pourtant ce que les organisateurs du Ronquières Festival proposent de vivre les 14 et 15 août.

Les habitués auront remarqué que la traditionnelle date a été décalée d’une semaine. Et pour cause, il fallait pouvoir profiter des assouplissements en matière d’événements extérieurs. Après une saison blanche en 2020, les organisateurs du Ronquières Festival n’allaient pas laisser passer la perche. Le festival aura bien lieu et se déroulera comme les autres années. Pas question de rester sur une chaise avec un masque.

Mais il faudra pouvoir montrer patte blanche, comme pour les départs en vacances. Concrètement, pour rentrer sur le site, il faudra présenter un covid safety ticket, soit un QR Code qui s’obtient à travers l’application CovidSafeBE. Trois moyens pour l’obtenir. Soit avoir reçu ses deux doses de vaccin depuis deux semaines - une dose dans le cas du vaccin Johnson&Johnson. Soit effectuer un test PCR valable trois jours après qu’il a été réalisé ou un test antigénique en officine et valable 48 heures. Attention, les autotests ne sont pas valables et ne donnent pas droit au fameux QR Code. Troisième option, disposer d’un certificat de rétablissement contre le covid-19, c’est-à-dire avoir été infecté et guéri entre 10 jours et 180 jours après l’infection.

"Il faudra passer par l’application CovidSafeBE pour obtenir le QR Code. Soit on présente son téléphone, soit on imprime le code avant. Une fois que c’est fait, on entre sur le site, on se trouve alors dans une safe bubble et on peut vivre comme avant", explique Jean-François Guillin, organisateur du Ronquières Festival. "Le dispositif n’est pas discriminatoire, car les personnes qui ne sont pas vaccinées peuvent faire un test pour rentrer. Mais ce dispositif est absolument nécessaire pour que le festival puisse se dérouler dans de bonnes conditions. Nous serons d’ailleurs intransigeants. Sans son covid safety ticket et sa carte d’identité pour confirmer, il sera impossible de rentrer."

Pour éviter les attroupements à l’entrée, de nombreuses lignes seront mises en place pour vérifier ce covid safety ticket. Les portes du festival ouvriront également plus tôt cette année. Dès 10 heures, il sera déjà possible de boire un verre et de manger un bout sur le site. Une animation musicale est prévue avant les concerts. Le but est d’éviter que tous les festivaliers se pointent en même temps, à 13 heures.

Les organisateurs prennent toutes les précautions nécessaires et pour les festivaliers, le jeu en vaut largement la chandelle. Pour rappel, Romeo Elvis, Woodkid, Maneskin, Aaron ou encore Pomme seront à l’affiche de cette édition 2021. Et Ronquières sera l’un des premiers grands événements du genre à reprendre du service. Comme disait la compagnie, c’est bon pour le moral.