Les travaux du futur commissariat débuteront en 2021.

Dès l'année prochaine, en 2021, la vieille gare de La Louvière-Centre ne ressemblera plus à ce qu'elle est actuellement. Le bâtiment de la place de l'Esplanade sera totalement reconstruit et réaménagé pour devenir un commissariat de police. À l’étroit dans ses locaux installés rue de Baume, la police locale de La Louvière y déménagera une partie de ses services.

Le bourgmestre de La Louvière, Jacques Gobert (PS), a profité des traditionnels vœux de l'an neuf pour présenter les premiers visuels de ce à quoi ressemblera ce futur commissariat. Le futur bâtiment se voudra moderne et très carré avec sa grande façade en bois et en béton. Une entrée sera réservée aux services de police, accessible 24h/24, et l'autre entrée sera utilisée par les navetteurs de la SNCB.

© Asymetrie



La police louviéroise occupera 90 à 95% du bâtiment rénové tandis que la SNCB gardera en effet toujours une activité sur place avec un guichet. C'est pourquoi un budget de 660 000 euros a été prévu pour que la police se rende propriétaire du bâtiment. La SNCB deviendra quant à elle locatrice via un bail emphytéotique. Notons que la fresque qui se trouve dans la salle des pas perdu sera conservée. En parallèle, la SNCB a prévu un budget de 800 000 euros pour procéder à la rénovation des quais et le passage sous voies.

Les plans plus précis du futur bâtiment sont quant à eux en cours de réalisation et les travaux ne devraient pas débuter avant 2021. "Au-delà de l’acquisition de la gare du Centre, nous allons également vider le commissariat de Strépy-Bracquegnies et construire un nouveau bâtiment", annonce également le chef de corps Eddy Mailler. "L’actuel bâtiment est vétuste. La nouvelle structure sera construite (NdlR: dès la fin de cette année) à la rue de la Renaissance et accueillera une dizaine de personnes."

Voilà qui modernisera complètement le visage de la police louviéroise.