Les faits datent d’avril dernier et malheureusement, les enquêteurs semblent avoir besoin d’un coup de pouce pour faire avancer le dossier. À la requête du parquet du Hainaut, division Mons, la police vient en effet de lancer un appel à témoins dans le cadre d’une tentative de vol à main armée commise à La Louvière le 2 avril dernier.

Il était environ 18h40 lorsqu’un individu avait pénétré dans une pharmacie située chaussée de Redemont, à La Louvière. L’auteur a été filmé par les caméras de vidéosurveillance. Il mesure environ 1,80 mètre, est de corpulence mince et a les yeux foncés. Au moment des faits, il portait un pantalon de sport foncé, une veste à capuche tricolore abordant un motif "camouflage" sur le dessus et sur les manches, une large bande blanche au milieu de la veste et une large bande foncée dans son bas.

Il était également en possession d’un sac en bandoulière. Après avoir commis son méfait, l’homme a pris la fuite en direction de la rue des Ateliers en compagnie d’un comparse qui, visiblement, l’attendait à l’extérieur. La police cherche activement à identifier ces deux individus afin de faire avancer l’enquête.

Les personnes qui reconnaissent cet individu ou qui disposerait d’informations sur ce fait sont invitées à prendre contact avec les enquêteurs via le numéro de téléphone gratuit 0800/30 300. Les témoignages peuvent aussi parvenir via avisderecherche@police.belgium.eu. Cet avis est disponible sur www.police.be.