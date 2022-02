En 5 jours, la zone de police de Mariemont a recensé 3 faits de vols par ruse auprès de personnes âgées. Le modus operandi est toujours le même : des malfrats se rendent au domicile d'une personne âgée en se faisant passer pour des pompiers ou des policiers. Ils profitent alors de leur faux statut pour intimider la victime afin de leur soutirer de l'argent ou des objets de valeur.

La police de Mariemont invite chacun à informer les personnes âgées et fragilisées de son entourage afin de les mettre en garde. Si une personne a été victime de faits similaires, une plainte peut être déposée auprès des services de police.

Pour rappel, un agent de police est muni d'une série d'objet qui vous permette de l'identifier. Sur son uniforme, chaque agent possède une carte de visite placée sur la poitrine sur laquelle sont indiqués son nom et la zone de police pour laquelle il travaille. L'agent possède également un équipement composé d'une matraque, d'un spray et d'un pistolet placé dans une gaine. Enfin, chaque officier a une carte de service qui se présente comme une carte d'identité. Il y figure sa photo d'identité, un numéro d'identification et le mot "police" dans les trois langues nationales.

La police ne vous demandera jamais où vous gardez votre argent, vos bijoux ou vos objets de valeur. Elle ne demandera jamais non plus d'effectuer un tour de votre habitation pour vérifier que tout ce que vous cacher s'y trouve encore. Enfin, n'oubliez pas que vous êtes chez vous et donc, qu'il s'agisse ou non de la police, vous pouvez décider de ne pas ouvrir la porte.

Il en va de même si une personne se présente comment étant l'employé d'une entreprise publique telles que les entreprises chargées du relevé des compteurs. D'une part, les relevés s'effectueront toujours durant les heures de bureau. D'autre part, l'agent d'une société publique ne doit pas être rémunéré pour sa prestation. Il ne peut donc pas vous demander d'argent. Tout comme pour un policier, l'agent peut présenter sa carte de service afin d'attester de son identité.

Un seul mot d'ordre donc : la prudence.