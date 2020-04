Un soutien qui fait toujours plaisir !

Mobilisé depuis de longues semaines et mis sous pression, le personnel hospitalier reçoit de nombreuses marques de sympathie et de soutien, tant des citoyens (avec notamment des applaudissements chaque soir à 20 heures), des autorités locales et des services d’intervention (gyrophares allumés et sirènes hurlantes devant les hôpitaux) que des personnalités belges.

C’est cette fois sur des mots d’encouragements d’Eden Hazard que les travailleurs peuvent compter. Dans une courte vidéo, le Diable Rouge, originaire de La Louvière, a tenu à adresser ses félicitations à l’ensemble du personnel des hôpitaux et plus spécifiquement encore du CHU Tivoli. "Je voudrais juste souhaiter bon courage au personnel soignant, aux techniciennes de surface, à ceux qui travaillent dans l’informatique ou en cuisine dans tous les hôpitaux du Hainaut dont Tivoli", lance-t-il.

"On pense bien à vous, vous faites un travail remarquable. Courage !" Quelques mots et une reconnaissance qui ne suffiront évidemment pas à remporter la victoire face à un adversaire coriace nommé Covid-19 mais qui, en ces temps difficiles, rendent le sourire et restent appréciés !