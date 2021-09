U.P.

Le Week-end du client, c'est une opération organisée depuis 2017 par Comeos, l'UCM et Unizo, dont l'objectif est de promouvoir le commerce de détail et les indépendants. Après une année et demie de crise du coronavirus qui a vu les Belges se tourner en masse vers le e-commerce, l'opération entend bien remettre au goût du jour la notion de "shopping plaisir", qui a disparu le temps de la crise.

L'opération concerne autant les petits indépendants que les grands magasins en passant par l'Horeca et les instituts de beauté. Durant deux jours ces 2 et 3 octobre, les commerçants participants mettront à l'honneur les clients et tenteront de les surprendre par de petites attentions: cadeaux, actions spéciales, animations festives…Certaines communes mettent également en place des animations ce même weekend pour renforcer l'attractivité des commerces.

C'est le cas de la commune de Soignies, qui booste le week-end du client avec son opération "grand shopping d’automne", qui s'étale du 1er au 3 octobre et fait aussi la part belle aux animations, aux cadeaux et aux bonnes affaires. Un échassier viendra égayer les rues commerçantes de la ville vendredi de 16h à 18h, tandis que des sculpteurs de ballons, des grimeuses et une fanfare déambulatoires animeront le samedi.

Concernant le Grand Shopping d'Automne, l’ensemble des commerçants du périmètre du centre-ville participe à l’événement vendredi et samedi. S’ils le souhaitent, les commerçants peuvent ouvrir le dimanche également. Pour le "Week-end du Client", ils sont 33 commerçants sonégiens à être inscrit sur le site de l'opération, qui ne concerne pas que le centre-ville. Quatre commerçants des communes d'Horrues, de Naast , de Thieusies et de Chaussée-Notre-Dame-Louvignies sont inclus. Treize de ces commerces seront aussi ouverts le dimanche.

Dans les autres communs du Centre, hormis La Louvière où un nombre record de commerçants est inscrit, le nombre de participants est moindre: 15 à Braine-le-Comte et Binche, 8 à Seneffe, 7 à Manage, 5 à Ecaussinnes et Morlanwelz, 3 à Estinnes et Chapelle-lez-Herlaimont et 2 au Roeulx.