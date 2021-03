41 millions d’euros. C’est le montant des indemnités (arrêtées au mois de février dernier) réclamées par le promoteur Wilhelm&Co à la ville de La Louvière dans le cadre du projet Strada si celui-ci ne devait finalement pas devenir réalité. Il faut dire que plus de dix ans après l’attribution du marché, les tensions entre les deux partenaires sont vives. Plus que jamais, le spectre d’une longue et impayable procédure judiciaire plane au-dessus de la tête des autorités locales… Et donc des Louviérois.

La procédure de médiation engagée entre le promoteur et la ville a échoué, si bien qu’aujourd’hui, plus personne ne semble prêt à parier sur la construction de la Strada. Pour le groupe d’opposition Plus&cdH, tout doit être fait pour éviter de mêler la justice à ce dossier sensible. "Du projet pharaonique de Jacques Gobert, nous sommes passés en 15 ans à un Titanic financier que la majorité s’entête à aborder depuis des années comme un bras de fer", regrette Xavier Papier, conseiller.

"En attendant, la note salée sera payée par les Louviérois… Tout ça pour n’avoir finalement qu’une grande prairie au milieu de leur ville. Il est temps de repartir dans une dynamique responsable et positive. Le promoteur propose une adaptation du projet plus actuelle, en correspondance avec l’évolution du commerce post-covid. C’est l’occasion d’affiner le projet avec les louviérois pour que la Strada devienne un pôle de services pouvant accueillir des loisirs, de la formation et des soins."

Bref, pour l’Humaniste, l’heure n’est pas à la tentation de baisser les bras. "Il faut développer un vrai quartier nouveau, où il sera agréable de vivre, d’étudier et se retrouver. Il faut laisser derrière les conflits d’ego et de personnes qui mènent à un gouffre financier et enfin se remettre autour de la table."

De son côté, le bourgmestre, Jacques Gobert (PS) a simplement confirmé que la requête communiquée par le groupe Wilhelm&Co avait été transmise pour analyse aux avocats. Le dossier est évidemment loin d’être clos, il devrait à nouveau être abordé soit au sein d’une commission spéciale, soit au sein de l’assemblée du conseil communal.

Dans tous les cas, les attentes sont grandes. À aucun moment, la commune de La Louvière et ses citoyens ne pourraient se permettre de payer des millions d’euros de dédommagement au promoteur.